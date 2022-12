Wie Baba Uffer das Schaffen von Giovanni Segantini geprägt hat

von Maya Höneisen

Während acht Jahren, von 1886 bis 1894, lebte der Maler Giovanni Segantini (1858–1899) mit seiner Familie in Savognin. Einige seiner berühmtesten Werke sind an diesem Ort entstanden. Vielfach ist eine junge Frau mit blauem Kleid und Strohhut in Szene gesetzt: Barbara Uffer (1873–1935), genannt «Baba». Die Savogninerin hütete nicht nur Segantinis Kinder, sie war über Jahre das Modell des grossen Meisters.