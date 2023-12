Traumjob zu vergeben: Die Axpo sucht einen neuen Seewart fürs Klöntal

Bruno Steiger ist neu Ehrenmitglied des Vereins Fischer und Freunde des Klöntals. Diese Ehrenmitgliedschaft sei ihm an der 96. Hauptversammlung im Hotel «Glarnerhof» in Glarus verliehen worden, wie in einer Mitteilung steht. Und obwohl das laufende Jahr kein Wahljahr sei, gebe es mit Steigers Rücktritt einen solchen aus dem Vorstand zu vermelden; jenen von Bruno Steiger. «Der Klöntaler gehörte stattliche 23 Jahre dem Vorstand an.»