Bund bewilligt vier weitere Wolfsabschüsse im Kanton Graubünden

«Aktuell leben zwölf Wolfsrudel auf Kantonsgebiet sowie zwei weitere Rudel an der Kantonsgrenze zum angrenzenden Ausland beziehungsweise zum Kanton Tessin», heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons Graubünden vom Dienstag. In bislang zehn Rudeln sei eine Reproduktion bestätigt worden. «Gesamthaft konnten bis Anfang August auf Kantonsgebiet 34 Wolfswelpen sicher nachgewiesen werden», heisst es in der Mitteilung weiter.