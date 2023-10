Goldenes Herbstlicht sorgt für spezielle Stimmung

Tatsächlich verändert sich während dieser Zeit auch das Licht. Der Stand der Sonne sinkt und so steht sie auch zur Mittagszeit immer tiefer am Himmel. Dadurch legen die Strahlen der Sonne einen längeren Weg durch die Atmosphäre zurück. Das Licht wird dabei an den Luftteilchen gestreut. Das ist die sogenannte Rayleigh-Streuung: Streuung an Teilchen, die im Vergleich zur Wellenlänge klein sind. Das Sonnenlicht erscheint grundsätzlich gelblich-weiss, besteht aber tatsächlich aus einem ganzen Spektrum an Farben. So wie bei einem Regenbogen, bei dem das sogar sichtbar wird.