Bashing, Bürokratie und Wölfe stressen die Bündner Bauern am meisten

Insgesamt 488 Personen hat der Arbeits- und Personalpsychologe Thomas Caduff für seine Bachelorarbeit befragt. Er wollte herausfinden, was die Bündner Bäuerinnen und Bauern auslaugt und was sie aufbaut. Laut einer Schweizer Studie leiden nämlich 11 Prozent der Landwirtinnen und Landwirte an Burn-out-Symptomen – das sind doppelt so viele wie in anderen Berufen. Und auch die Suizidrate während eines Burn-outs ist um 51 Prozent höher als bei der übrigen Bevölkerung. So schreibt es Caduff in der Einleitung zu seiner Studie.