Im Kanton Glarus können vorderhand keine Wolfsrudel ausgerottet werden

Wölfe dürfen in der Schweiz ab Dezember auch geschossen werden, bevor sie Schaden anrichten und nicht nur wie bisher erst danach. Der Bundesrat hat die «präventive Rudelregulierung» am Mittwoch in Kraft gesetzt. Der Glarner Regierungsrat begrüsse den Entscheid des Bundesrats, erklärt der Glarner Umweltdirektor Kaspar Becker. «Und der Regierungsrat begrüsst, dass der Bundesrat den Handlungsbedarf erkannt hat.»