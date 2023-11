Für die Bündner Bergbahnen und die Landwirtschaft geht es um Millionen

Noch sind die Gelder aber nicht gestrichen. Der Bundesrat will auf Basis des Berichts des Staatssekretariats für Wirtschaft entscheiden. Dieser soll per Ende Jahr vorliegen.

Aber nicht nur die Landwirtschaft ist betroffen. Auch den Bergbahnen könnten Gelder gestrichen werden. Schweizweit fliessen rund 10 Millionen Franken zurück in die Skigebiete. Im Kanton Graubünden wird den Bergbahnen sogar noch mehr Geld zurückerstattet als der Landwirtschaft. Im vergangenen Jahr flossen für den Verbrauch der Pistenfahrzeuge rund 3,28 Millionen Franken zurück in den Kanton, wie das Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit auf Anfrage mitteilt.

Landwirt und Betriebsleiter Andreas Mehli gibt Auskunft über alternative Technologien in der Landwirtschaft.

Stellt sich die Frage, wie es in der Landwirtschaft um die Alternativen zu Diesel und Benzin steht. Die Antwort liefert folgender Beitrag:

Der Bundesrat will sogenannte «klimaschädliche Subventionen reformieren», darum soll das federführende Staatssekretariat für Migration einen Bericht vorlegen.

Was sagt der Bündner Bauernverband dazu? Ihr hört es im Beitrag von Manuela Meuli:

In die Landwirtschaft fliessen so schweizweit rund 65 Millionen Franken pro Jahr zurück. Im Kanton Graubünden waren es laut Zahlen des zuständigen Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit im vergangenen Jahr 2,71 Millionen Franken.