Hermelin vor der Haustür: Tierischer Besuch im Prättigau

Gibt es einen Unterschied zwischen einem Wiesel und dem Hermelin? Naja, nicht so wirklich. «Wiesel» ist der Oberbegriff für die beiden Arten Hermelin und Mauswiesel. Beide Arten sind in der Schweiz heimisch und unterscheiden sich vor allem in Grösse und Farbe, schreibt Pro Natura. Das Hermelin wird im Winter schneeweiss. Das Mauswiesel in den allermeisten Fällen hingegen nicht.