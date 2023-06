Artenvielfalt im Rhein nimmt markant ab

Alle sechs Jahre wird ein Monitoring durchgeführt, das sich mit der Ökologie im Alpenrhein befasst. Ende des vergangenen Jahres wurde das jüngste Monitoring abgeschlossen. Untersucht wurden die wirbellosen Tiere der Gewässersohle sowie die bodenlebenden Algen. Die Studie wurde kürzlich an einer Tagung der Internationalen Regierungskommission Alpenrhein (Irka) in Vaduz vorgestellt. «Die Ergebnisse lassen auf eine gute bis sehr gute Wasserqualität schliessen», heisst es in einer Medienmitteilung. Die Studie weise aber auch strukturelle Defizite wie fehlende Gerinnebreite oder Monotonie nach.