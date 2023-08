Die Borkenkäfer lieben die warmen und trockenen Sommer im Glarnerland

Die Düngung des Waldes mit Stickstoff geschieht nicht absichtlich. Pro Hektare und Jahr gelangen laut Maurus Frei über die Luft zwischen 10 und 40 Kilogramm Stickstoff aus Industrie, Verkehr und Landwirtschaft in den Wald. «Die übermässige Düngung lässt die Bäume aber nicht besser wachsen. Im Gegenteil, der Stickstoff macht den Waldboden saurer und die Wachstumsverhältnisse verschlechtern sich», so Frei. Bei der Buche sei nachgewiesen worden, dass die Düngung die Auswirkungen von Trockenphasen noch verstärke. Am stärksten von der Stickstoffdüngung betroffen sei der Wald in den Tallagen.