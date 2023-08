Erstmals nach 150 Jahren: Luchsnachwuchs im Engadin

Ein Bildnachweis mit Seltenheitswert gelang einem Jäger am 22. Juli 2023 am späteren Abend während der Wildbeobachtung auf Gebiet der Gemeinde Zernez. Wie das Amt für Jagd und Fischerei Graubünden am Freitag mitteilte, konnte der Jäger durch das Fernrohr ein Luchsweibchen in Begleitung von zwei diesjährigen Jungluchsen beobachten und fotografieren.