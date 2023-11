Mehr Wohlfühlraum für das Bündner Auerwild

Aktuell existieren in Graubünden 14 Sonderwaldreservate (SWR), in denen waldbauliche Massnahmen auf das Ziel der Erhaltung und Verbesserung des Lebensraums für das Auerhuhn ausgerichtet sind. Im kommenden Jahr soll in Grüsch ein Weiteres dazukommen. Darüber informiert wird an der Gemeindeversammlung vom kommenden Freitag. Realisiert werden soll dieses Sonderwaldreservat im Gebiet Ludera.