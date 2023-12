Landschaftsplaner fordern, dass Bäume besser geschützt werden

Der Vater des heutigen Grundbesitzers hat sie in den 60er-Jahren gepflanzt. Seitdem sind die beiden Mammutbäume an der Oberseestrasse in Jona stetig gewachsen. Über 30 Meter hoch seien sie zuletzt gewesen, sagt Grundbesitzer Peter Schlumpf, hinter dessen Haus die beiden Giganten standen. Er habe bei Sturm nicht mehr ruhig geschlafen vor Sorge. «Solche Bäume sind gefährlich mit der Zeit, einer war oben schon dürr und drohte, abzubrechen.»