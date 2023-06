Historisches Tief: Im Linthkanal hatte es noch nie so wenig Fische

Noch nie wurden so wenige Fische aus dem Linthkanal gezogen. Der Gesamtfang erreichte 2022 ein historisches Tief und war um 37 Prozent niedriger als im Vorjahr, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Von den insgesamt 162 Kilogramm gefangenen Fischen entfielen 67 Prozent auf Äschen, während der Rest hauptsächlich aus Forellen und Barben bestand. Der Fang der kieslaichenden Barben sei im Vergleich zum Vorjahr stark zurückgegangen. Heute sei es kaum vorstellbar, dass am Linthkanal noch vor einigen Jahrzehnten mehrere Tonnen Fische gefangen wurden, so die Meldung des Kantons.