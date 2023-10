Feuer in Übersee trüben mit Russpartikeln die Bündner Ausblicke

Messungen der Rauchpartikel haben laut Marquardt ergeben, dass ein Grossteil aus PM10- und PM2.5-Partikeln besteht. Als PM10 werden Partikel bezeichnet, deren Durchmesser weniger als zehn Mikrometer beträgt, also weniger als zehn Tausendstelmillimeter. Der Durchmesser von PM2.5-Partikeln ist noch viermal geringer. Je kleiner die Teilchen sind, desto weiter können sie in das Lungensystem eindringen. Die Partikel aus Kanada können deshalb bis in die tieferen Atemwege gelangen. Sie fallen in die Kategorie des Feinstaubes, was laut Bundesamt für Umwelt BAFU bei übermässiger Belastung kurz- oder langfristige Folgen haben kann.