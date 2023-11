In Schwanden dürfen einzelne Personen nach dem starken Regen erneut nicht mehr in ihre Häuser

Unverändert bleibt die Situation jener Leute, die in der Zone Gelb wohnen oder deren Firmen in der Zone Blau liegen. Die Bewohnerinnen und Bewohner, die aus den Liegenschaften in der Zone Grün evakuiert wurden, dürfen ihre Wohnungen jedoch nicht mehr aufsuchen. «Bis sich die Lage wieder stabilisiert hat», wie in der GFO-Mitteilung steht. (mar/sda)