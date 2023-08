Niderentalstrasse in Schwanden ist nach Rutsch zehn Meter abgesackt – elf Personen evakuiert

Die Niderentalstrasse, die Schwanden und das Gebiet Kies-Mettmen verbindet, ist in der Nacht auf Montag, kurz vor 23 Uhr erneut abgerutscht. «Dieses Ereignis kam völlig unerwartet. Keine Messwerte deuteten darauf hin», sagte Gemeindepräsident Hansruedi Forrer am Montagnachmittag an einer Medieninformation der Gemeinde Glarus Süd.