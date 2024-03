Am Wochenende wird wieder an der Uhr gedreht

Wie wirkt sie sich auf die Verkehrsunfälle aus?

Laut einer Untersuchung von Wissenschaftlern der University of Colorado in Boulder erhöht sich auch das Risiko für tödliche Verkehrsunfälle. Die Forscher nahmen alle Verkehrsunfälle mit Todesfolge unter die Lupe, die sich zwischen 1996 und 2017 in den US-Bundesstaaten ereignen, die auf die Sommerzeit umstellen. Sie entdeckten, dass das Risiko zu verunfallen in der Woche nach der Zeitumstellung im Schnitt um sechs Prozent in die Höhe schnellte.