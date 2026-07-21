Von Trauben bis zum wilden Mann: Wie gut kennst du die Wappen der Bündner Gemeinden?

Graubünden

Kennt ihr euch mit den Gemeindewappen in Graubünden aus? In unserem Quiz könnt ihr euer Wissen auf die Probe stellen und vielleicht noch etwas dazulernen. Viel Spass.

Vom stolzen Steinbock bis zu historischen Abbildungen, jedes Gemeindewappen ist auf seine eigene Art besonders. Testet hier euer Wissen und entdeckt vielleicht das ein oder andere unbekannte Wappen:

Dieses Quiz ist in abgeänderter Form bereits am 24. August 2025 erschienen.

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