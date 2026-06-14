Graubünden

Wie gut kennst du die grossen Frauen des Kantons Graubünden? Erfahre es in unserem Quiz

Eine Stimme bekamen sie nicht immer, und dennoch haben Bündner Frauen zu allen Zeiten Grosses geleistet. Wie gut kennt ihr die Pionierinnen, Künstlerinnen und Politikerinnen des Kantons?

Karin Kluser heute um 04:30 Uhr