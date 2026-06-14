Graubünden
Wie gut kennst du die grossen Frauen des Kantons Graubünden? Erfahre es in unserem Quiz
Eine Stimme bekamen sie nicht immer, und dennoch haben Bündner Frauen zu allen Zeiten Grosses geleistet. Wie gut kennt ihr die Pionierinnen, Künstlerinnen und Politikerinnen des Kantons?
Lange bevor Frauen in der Schweiz und in Graubünden das Stimm- und Wahlrecht erhielten, prägten sie bereits Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft – und sie tun es bis heute. Wie gut kennt ihr die Bündnerinnen und Schweizerinnen, die Geschichte schrieben?
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