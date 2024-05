Weltnichtrauchertag: Fünf Tipps, um sich das Rauchen abzugewöhnen

Hier bekommt ihr Unterstützung:

Wie heisst es so schön? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wer mit dem Rauchen aufhören möchte, aber es nicht alleine machen will oder kann, darf sich gern an die Beratungsstellen in Graubünden wenden. Die Lungenliga Graubünden und das Bündner Kantonsspital bieten Sprechstunden, Kurse und weitere Angebote an, um Personen zu helfen, die das Rauchen aufgeben wollen.