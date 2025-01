Wer soll die Auszeichnung «Bündner Persönlichkeit 2024» erhalten?

Im Bereich Gesellschaft nominiert ist Christian Loretz. Sechs Jahre lang kämpfte die Uniun La Pendenta mit Christian Loretz an der Spitze für die längste Hängebrücke Graubündens und damit für eine sichere Verbindung zwischen Disentis und dem Weiler Mumpé Mede. Seit November ist diese für die Öffentlichkeit zugänglich und damit gibt es jetzt einen neuen Schulweg für Kinder aus Mumpé Medel.

Bleiben noch zwei Personen, die näher vorgestellt werden müssen. Im Bereich Kultur ist Sarah Calörtscher nominiert. Sie hat gleich mit ihrem ersten Theaterstück den renommierten Kleist-Förderpreis abgeräumt, die vielleicht wichtigste Auszeichnung für junge Theaterautorinnen und -autoren. Calörtschers Science-Fiction-Stück «Herz aus Polyester» erzählt von einer Zivilisation am Rande des Kollapses. Wer auf einem anderen Planeten Rettung findet, entscheidet eine künstliche Intelligenz.

Während grosse Energiekonzerne aus dem Unterland mit ihren Solarvorhaben im Kanton Graubünden gescheitert sind, reiht Ciril Deplazes mit Sedrunsolar einen Erfolg an den nächsten. Mit seinem Unternehmen Energia Alpina hat er es geschafft, die Bündner Poleposition in Sachen alpine Freiflächenanlagen zu besetzen. Und das Projekt ist auf Kurs.

Im Bereich Wirtschaft ist zum einen Luisa Delgado nominiert. Bei einer Reihe von Unternehmen mit Weltrang hat sie als Topmanagerin, Verwaltungsrätin oder Verwaltungsratspräsidentin Spuren hinterlassen. So war sie jahrelang local CEO beim Konsumgüterkonzern Procter & Gamble. Zuletzt war sie CEO bei Safilo, dem weltweit zweitgrössten Brillenhersteller. Jetzt sitzt Delgado im Verwaltungsrat des Möbelriesen Ikea und des Spielzeugherstellers Schleich und ist Verwaltungsratspräsidentin beim Schmuckhersteller Swarovski. Als Mentorin gibt sie ihr Wissen jungen Frauen auf dem Weg zum CEO-Posten weiter.

Michael wird für seinen Einsatz am Centro Sanitario Bregaglia nominiert. Er hat es geschafft, im Bergell ein erfolgreiches Gesundheitszentrum auf die Beine zu stellen. Während die meisten Spitäler rote Zahlen schreiben und Abteilungen schliessen, schreibt das Centro Sanitario schwarze Zahlen und investiert in die Zukunft. Es ist ein Vorzeigeprojekt für medizinische Versorgung.

Im Bereich Politik sind das SP-Standespräsidentin Silvia Hofmann und FDP-Präsident und -Grossrat Maurizio Michael. Hofmann setzt sich seit Jahren und unermüdlich für mehr Frauen in der Bündner Politik ein. Offenbar mit Erfolg: Erstmals seit den letzten Wahlen belegen Frauen ein Drittel aller Sitze im Grossen Rat. Hofmann ist eine Vorkämpferin für Frauenrechte, hat lange Zeit das kantonale Gleichstellungsbüro geleitet und hat das Frauenkulturarchiv mitbegründet.