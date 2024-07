Überflutungen in St. Moritz-Bad

Gemäss der Mitteilung entstanden an Infrastrukturen von Gemeinde, Unternehmen und Privaten erheblich Sachschäden, dessen Höhe aber noch nicht beziffert werden kann. Menschen wurden keine verletzt. Das Sportzentrum Ovaverva bleibt mindestens am Montag geschlossen, der Betrieb der Klinik Gut läuft am Montag wieder normal. Fachleute der Gemeinde überwachen sämtliche Bachläufe, die die beiden Talseiten ins Tal entwässern. An mehreren Orten werden laufend die Geschiebesammler ausgebaggert. (red)