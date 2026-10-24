Graubünden

Seraina Hartmann beherrscht das Singen ohne Worte und das seit 20 Jahren – in einem Gespräch gewährt sie Einblick in das Leben als Jodlerin.

«Ich konnte schon als kleines Kind sehr gut singen», sagt die gebürtige Churerin Seraina Hartmann mit einem breiten Lächeln. Für sie sei immer schon klar gewesen, dass sie einmal Sängerin werden würde. Mit sieben Jahren sei sie in die Singschule Chur eingetreten und habe dort früh gelernt, klassisch zu singen. Von da an hat ihre Gesangskarriere ihren Lauf genommen. Die Sängerin hat dunkelbraunes, kurzes Haar, eine rote Brille auf der Nase und trägt eine Kette mit einem goldenen Herzanhänger um den Hals. Doch nichts davon ist so auffällig wie ihre Ausstrahlung. Ihre Augen leuchten, als sie vom Singen zu sprechen beginnt.

Man fühle sich gleich besser, wenn man singt

Singen löse etwas aus, findet die Churerin. Auf die Frage hin, was beim Jodeln mit einem passiert, denkt sie kurz nach. «Die Stimmung und die Wahrnehmung verändern sich grundlegend», antwortet sie. Dann legt sie sich eine Hand auf die Brust. «Hier drin nimmt man es ganz besonders wahr», sagt sie. Beim Jodeln werde sehr viel Dopamin ausgeschüttet. Man fühle sich gleich besser, wenn man singt. Das spüre man auch dann, wenn man Angst hat. Etwas, was man sonst eher aus Filmen kennt, hat Seraina Hartmann schon öfters am eigenen Körper erlebt. «Wenn ich im Dunkeln unterwegs bin oder ich mich unwohl fühle, fange ich an zu summen oder zu singen. Das hilft mir, mich zu beruhigen.»