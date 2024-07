Wenn Tiere in den Ferien zur Touristenattraktion werden

Zu diesem Verhalten rät die Sust:



– Nicht auf leidenden Tieren reiten

Wenn sich Reisende daran stören, wie die Tierpflegerinnen und -pfleger ihre Reittiere behandeln (egal ob Pferd, Esel, Kamel oder Elefant), in welchem Zustand die Tiere sind oder wie sie gehalten werden, so soll das deutlich beanstandet werden. Stattdessen sollen Gäste lieber eine tiergerechte Reitgelegenheit unterstützen.



– Keine Tiere auf Touristenmärkten kaufenSchlechter Zustand, viel zu kleine, verdreckte Käfige – so werden laut Medienmitteilung Touristinnen und Touristen animiert, aus Mitleid auf Märkten Tiere zu kaufen. Damit wird ein Tierhandel der schlimmsten Art angekurbelt. Unter Umständen werden solche Tiere auf der Rückreise an der Grenze beschlagnahmt. Haben sie den Weg in die Schweiz überlebt, wird aus anfänglicher Euphorie schnell Alltag und viele dieser «geretteten» Tiere landen schlussendlich in Schweizer Tierheimen – sehr oft sogar mit Krankheiten.



– Keine Bilder mit Wildtieren

Junge Schimpansen, Raubkatzen-Babys, Schlangen und Raubvögel haben alle die gleiche Tragödie hinter sich: Bevor sie zur Belustigung von Touristinnen und Touristen als Fotosujet angeboten werden können, müssen sie in der Wildnis gejagt und teilweise sogar verstümmelt werden. Während ihrer «Arbeitszeit» stehen solche Tiere oft unter Medikamenten.