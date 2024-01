Bergbahnen Hochwang: Die Rettung rückt einen Schritt näher

Insgesamt 800’000 Franken sind nötig, um die Sesselbahn und den Lift im Skigebiet Hochwang im Schanfigg wieder in Betrieb zu nehmen – und für fünf Jahre zu sichern. Diese Summe hat eine Interessengruppe aus 14 Personen errechnet, die sich für einen Neustart am Hochwang einsetzt. Momentan stehen die Bahnen nämlich still.