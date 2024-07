Fröhliches Zusammenleben: So habt ihr eine tolle Zeit in eurer WG

Ganz am Anfang ist es wichtig, zu klären, wer die gesamte Miete an den Vermieter überweist. Auf welches Konto musst du deinen Anteil überweisen? Neben der Miete gibt es auch noch weitere Kosten und administrative Aufgaben: Wer bewahrt alle wichtigen Dokumente auf? An wen soll sich die Verwaltung bei Fragen wenden? Um den Überblick zu behalten, ist es empfehlenswert, alle Dokumente an einem Ort oder bei einer Person zu lagern. So könnt ihr sie bei Bedarf leicht finden.