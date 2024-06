Warum Youtube-Legende Trymacs mit dem E-Scooter durch Graubünden rast

Bei den Männern handelt es sich um Youtuber beziehungsweise um sogenannte Streamer. In einer Challenge haben sie sich vorgenommen, von Mailand nach München zu reisen. Das Besondere dabei: Ihr Transportmittel sind E-Scooter. Vor dem Mailänder Dom stellten sie am Samstag ihren Plan vor. Rund 600 Kilometer sollen sie zurücklegen. «Wir haben über 40 Ersatzakkus dabei», hiess es. Und ihre Reise werde sieben Tage lang am Stück live auf der Streamingplattform Twitch übertragen. Das Ziel sei es, das Fussball-EM Eröffnungsspiel am Freitagabend zu erreichen. Ihre Route führt durch Graubünden. Ob durch Bündner Dörfer oder durch Bündner Tunnels, in denen gerade nachts gebaut wird, die Streamer hält nichts auf. Für Sicherheit ist gesorgt: Sie tragen Helme und Polster. Im Dunkeln sind sie mit Leuchtwesten ausgestattet.

In folgendem Video seht ihr wie die sieben Streamer durch Chur fahren: