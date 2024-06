Massnahmen gegen sexuelle Belästigung im Netz: Bündner Schulen werden sensibilisiert

Als zusätzliche Massnahme wurde am 12. Juni 2024 eine thematische Netzwerkveranstaltung «Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Cybersexualdelikten» in Chur für die Trägerschaften der Regelschule, die Institutionen der Sonderschulung sowie Fachpersonen organisiert. Das Themenfeld von Sexualdelikten im Onlinebereich betrifft zahlreiche Akteure, dies verdeutlicht die Anzahl der Gäste, die am Mittwoch an dieser Veranstaltung teilgenommen haben. Das vielfältige Programm bot den Teilnehmenden aus unterschiedlichen Arbeits- und Tätigkeitsfeldern die Gelegenheit zur breiten Diskussion von Handlungsansätzen und Unterstützungsangeboten.