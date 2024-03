Im St. Moritzersee gibt es mindestens eine Süsswasserqualle

Der Triathlet Noam Yaron aus der Westschweiz tourte in einer «Odyssee der Seen» durch zehn Bergseen der Schweiz. Dabei sammelte er Wasserproben, um die Biodiversität der Gewässer zu bestimmen, wie es auf dem Newsportal «20 Minuten» heisst. Diese ergaben erstaunliche Ergebnisse: Es gibt Süsswasserquallen im St. Moritzersee. Die Analysen hätten den ersten Nachweis im See erbracht. Den Ursprung hätte die Qualle in China.