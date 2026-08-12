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Graubünden

Schickt uns eure Bilder von der Sonnenfinsternis

Heute Abend richtet sich der Blick vieler Menschen zum Himmel. Die Sonnenfinsternis bietet dabei nicht nur ein besonderes Naturschauspiel, sondern auch die Gelegenheit für aussergewöhnliche Bilder.
Nadine Schmuki
heute um 14:30 Uhr
Südostschweiz bei Google bevorzugen

Hast du die Sonnenfinsternis fotografiert? Dann sende uns das Bild an redaktion.online@somedia.ch.

Aus euren schönsten Aufnahmen stellen wir eine Bildergalerie zusammen und zeigen, wie die Sonnenfinsternis in der Region erlebt wird.

Alles, was ihr für heute Abend zur Sonnenfinsternis wissen müsst, findet ihr in diesem Artikel:

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