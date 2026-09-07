Sedrun Solar produziert so viel Strom, wie die Haushalte von Tujetsch verbrauchen

Graubünden

Die alpine Photovoltaikanlage Sedrun Solar befindet sich im Ausbau. Mittlerweile produziert sie so viel Strom, wie ihre Standortgemeinde mit ihren rund 1300 Einwohnern in einem Jahr braucht.

Seit der ersten Stromproduktion im Herbst 2025 wird die alpine Photovoltaikanlage Sedrun Solar, die auf mehr als 2000 Meter über Meer steht, laufend erweitert. Derzeit sind 1700 Modultische montiert und bis Ende 2026 soll die Hälfte der Anlage stehen, wie die Betreiber am Montag in einer Mitteilung schreiben.

Aktueller Blick auf die Anlage: 1700 Modultische sind montiert. Bild: Keystone

Am Ende wird die Anlage im Gebiet Scharinas/Cuolm Val jährlich rund 29 Gigawattstunden erneuerbare Energie produzieren, wie es heisst. Damit liesse sich ein Strombedarf von rund 6500 Haushalten decken.

Mehr zum aktuellen Stand des Projekts und alle Stimmen dazu im Beitrag von TV Südostschweiz: