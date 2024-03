Gnadenfrist für die grosse Churer Rosskastanie

Die mächtige Rosskastanie der Villa Brunnengarten an der Oberen Plessurstrasse in Chur sei bei der Erstellung des Gartens um 1850 gepflanzt worden, heisst es in einer Medienmitteilung. Vor rund 175 Jahren also. Bei einer Kontrolle im vergangenen Jahr wurde festgestellt, dass der Baum von zwei aggressiven Pilzen befallen ist.