So wurde im Prättigau der Alpsommer verabschiedet

In Seewis waren an diesem Wochenende wieder «Plümpen» und lüpfige Musik zu hören – es war Zeit für das diesjährige Prättigauer Alp Spektakel. Zum 18. Mal fand am Samstag der Alpabzug der Älpler und Älplerinnen mit ihren geschmückten Kühen, Schafen und Geissen im Rahmen des Spektakels statt. Ehrengast war bei dieser Ausgabe die alte Schafrasse Spiegelschaf, wie die Veranstalter in einer Mitteilung schreiben.

Der etwas andere Schönheitswettbewerb

Neben den schönsten Kühen und Rindern wurde am Sonntag auch der schönste natürlich Männerbart der Alpen gekürt. Marc Bereiter räumte dabei in der Kategorie «Vollbart Naturale International» ab. Kurt Rohner gewann die Kategorie «Vollbart Naturale Älpler».