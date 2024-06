Immer weniger Arbeitslose in Graubünden

Im Mai verzeichnete der Kanton Graubünden 1192 Arbeitslose, was einer Arbeitslosenquote von 1,1 Prozent entspricht. Das schreibt das kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit in einer Mitteilung. Gegenüber dem Vormonat mit 1338 Arbeitslosen ist die Zahl der Arbeitslosen um 146 gesunken, was auf eine positive Entwicklung am Arbeitsmarkt hinweist. Zusätzlich wurden 778 nicht arbeitslose Stellensuchende registriert. Diese Gruppe umfasst Personen, die an Weiterbildungs- und Beschäftigungsmassnahmen teilnehmen, einer Zwischenverdienstarbeit nachgehen oder lediglich die Vermittlungsdienstleistungen der regionalen Arbeitsvermittlungszentren in Anspruch nehmen. Zusammengezählt ergibt sich eine Gesamtzahl von 1970 Stellensuchenden, was ebenfalls ein Rückgang gegenüber den 2162 Stellensuchenden im Vormonat bedeutet.