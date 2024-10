708 Personen wollen die Blaue Post in Chur unter Denkmalschutz stellen

So wurde vom Bündner Heimatschutz und den kantonalen Sektionen diverser Fachverbände eine Petition lanciert, die vom Churer Stadtrat eine kantonale Unterschutzstellung des noch immer ungeschützten Baudenkmals verlangt. Das zum Gesamtensemble gehörende alte Postgebäude stehe bereits unter bundes- und kantonalem Denkmalschutz. Nur so könne ein denkmalgerechter Umgang mit dem bedeutenden Bauwerk gewährleistet und dessen Zeitzeugenschaft erhalten werden, schreibt das Petitionskomitee. «Die grosse Zahl der in kurzer Zeit gesammelten Unterschriften zeigt, dass die Forderung nach einem Erhalt der Blauen Post in ihrer bauzeitlichen Substanz und Gestalt sehr breite Akzeptanz findet», meint Ludmila Seifert, Erstunterzeichnende und Geschäftsführerin des Bündner Heimatschutzes.