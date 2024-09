Ihr mögt Wein und gemütliches Beisammensein? Dann seid ihr am Weinfest in Malans genau richtig

Am Samstag und Sonntag gibt es ein vielseitiges Programm für Weinliebhaberinnen und -liebhaber wie auch für Familien mit Kindern. Die Aktivitäten starten am Samstag um 11 Uhr, am Sonntag bereits um 10.15 Uhr mit dem Gottesdienst. Das Wochenendangebot reicht von einem Singomaten über das Kinderkino in der Kirche, eine Ausstellung im Rathaus, einen 20-jährigen Dokumentarfilm über die Herrschäftler Winzer bis hin zu zahlreichen musikalischen Konzerten und Darbietungen in allen Stilrichtungen. Die Dorfbrunnen sind geschmückt und an beiden Tagen kann über einen kleinen Handwerkermarkt geschlendert werden.