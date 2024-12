Die Goldgräber geben nicht auf: Surselva-Lizenz bis 2030 verlängert

«Das Surselva-Goldprojekt ist ein spannendes Vorhaben», wirbt NV Gold-CEO John E. Watson in der Mitteilung. «Es stellt eine bedeutende Chance für Unternehmen dar, die sich auf Explorationsmöglichkeiten in Europa konzentrieren.» Dass sich die inzwischen stark auf Projekte im US-Bundesstaat Nevada fokussierten Kanadier selbst nicht mehr unbedingt in dieser Rolle sehen, ist schon seit 2020 klar. Damals gab NV Gold bekannt, das Projekt in der Schweiz an mögliche strategische Partner übergeben zu wollen. Das ist bislang offensichtlich nicht gelungen, wie die jüngste Medienmitteilung offenlegt.