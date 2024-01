Corona: Studie ortet Defizite bei BAG-Krisenkommunikation in Romanisch

Nein, sie wolle weder einem Empörungs- noch einem Abwertungsdiskurs Vorschub leisten, das betont Mehrsprachigkeitsforscherin Renata Coray in einer jüngst an der Universität Freiburg publizierten Studie. Empörung sei fehl am Platz angesichts der mit so geringen Ressourcen so umfangreich übersetzen Kampagnenmaterialien. Und dennoch: Während der Covid-Pandemie ist nicht alles rundgelaufen in der Coronakommunikation der Bundesbehörden, wenn man den Fokus auf das Romanische richtet.