Thusis: Plötzlich aufgetauchte Bauprofile an unerwarteter Stelle sorgen für Wirbel

Kurz vor Weihnachten sehen sich die Anwohnerinnen und Anwohner im Gebiet Übernolla in Thusis mit Bauprofilen vor ihren Haustüren konfrontiert. Etwas Mächtiges scheint hier geplant zu sein. Nach einem Baugesuch wird jedoch vergeblich Ausschau gehalten. Dieses erscheint erst am Freitag, 29. Dezember, in der Regionalzeitung «Pöschtli», und nun reibt man sich im Quartier die Augen: Mirko De Martinis aus Domat/Ems, Bauherr und Besitzer der Parzelle, will im Gebiet eine Überbauung mit zwei Mehrfamilienhäusern und Tiefgarage realisieren.