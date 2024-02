Laaxer Begegnungszentrum von 1984 soll abgerissen werden

Seit genau 40 Jahren steht es bei Dorfkirche und Pfarrhaus: das Haus Sentupada, das Begegnungszentrum des Katholischen Kirchgemeinde Laax. Doch geht es nach den aktuellen Plänen der Kirchgemeindeoberen, soll das Gebäude schon bald einem Neubau weichen. Die Institution hat einen Architekturwettbewerb mit sechs teilnehmenden Büros durchgeführt, und mittlerweile steht fest, wer ihn gewonnen hat: das Büro Andreas Schneller aus Trin und Zürich mit dem Entwurf «Taro». Der Bau, der sich harmonisch an die Umgebung anpasse, habe die Findungskommission in seiner Gesamtheit überzeugt, heisst es in einer am Dienstag publizierten Medienmitteilung. Der Kommission gehören Vertreterinnen und Vertreter der Kirchgemeinde, der Stiftung Pro Laax, der politischen Gemeinde und verschiedener Dorfvereine an.