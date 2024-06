In diesem Jahr gibt es nur eine Mini-Schafskälte

«Brrr» – es weht ein kühler Wind in der Südostschweiz. Dies passt zur aktuellen Wettersituation, denn zwischen dem 4. und 20. Juni ist die Zeit der Schafskälte. Liegen die Temperaturen im Juni um mehr als vier Grad unter dem langjährigen Schnitt, spricht man von ihr. Am häufigsten ist die Schafskälte am 11. Juni zu beobachten, was gerade der Fall ist. Nachdem die Schafskälte in den letzten Jahren öfters ausgefallen ist, kann ihr die aktuell kühle Phase zugeordnet werden, wie Meteonews schreibt. Es handle sich aber nur um eine Schafskälte «light». Es bleibt weiterhin kühl, so erwarten die Meteorologen lediglich etwa 14 bis 17 Grad in der Deutschschweiz bei einer Schneefallgrenze auf rund 1900 bis 2200 Metern. Die Mini-Schafskälte hält aber nicht lange an, da es bereits am Mittwoch wieder etwas milder wird und die Niederschlagssummen klein bleiben. In der Nacht auf Donnerstag sind jedoch mit Schauern entlang der Alpen und im Bündnerland nochmals Schneeflocken bis lokal knapp unter 2000 Meter zu erwarten, wie der Wetterdienst weiter schreibt.