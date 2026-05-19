Mehr Bündner News, weniger Suchchaos: Google führt neue Funktion ein

Graubünden

Wer bei Google gezielt regionale Informationen sucht, verliert schnell den Überblick. Mit «Preferred Sources» soll sich das nun ändern.

Es ist oftmals dasselbe auf Google: Wer nach aktuellen Informationen aus der Region sucht, landet schnell auf Seiten, die weder mit dem Thema noch mit dem Kanton Graubünden etwas zu tun haben. In solchen Momenten denken sich vermutlich einige Bündnerinnen und Bündner: «Wenn das Suchen auf Google doch einfacher wäre.»

Zwar ist ein Schlagwort in der Suchleiste schnell eingegeben, doch die Durchforstung der zahlreichen Seitenvorschläge dauert oftmals deutlich länger. Praktisch wäre es deshalb, wenn Nutzerinnen und Nutzer selbst festlegen könnten, welche Quellen die Suchmaschine bevorzugt anzeigen soll. Genau das ist nun möglich: Mit einer neuen Funktion verspricht Google mehr Kontrolle über die gewünschten Suchergebnisse.

Das verspricht die neue Funktion

Wer künftig schneller auf Bündner Schlagzeilen zugreifen und sich bei der Suche nicht mehr durch einen Dschungel aus teils unpassenden Informationen kämpfen möchte, dürfte sich über Googles neue Funktion «Preferred Sources» (deutsch: bevorzugte Quellen) freuen. Einmal eingerichtet, zeigt Google beispielsweise bei den Suchergebnissen zum Thema passende Artikel der «Südostschweiz» künftig an oberster Stelle an. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Besonders dann, wenn es einmal schnell gehen muss.

Das wird dafür benötigt

Einige Bündnerinnen und Bündner dürften dabei bereits einen Haken vermuten. Diesen gibt es tatsächlich: Die Nutzung erfordert einen kostenlosen Google-Account. Wer diesen nicht bereits besitzt, kann sich hier ein Konto erstellen. Da «Preferred Sources» ein personalisierbares Nachrichten-Feature in der Google-Suche ist, funktioniert die neue Funktion ohne Anmeldung nicht.

So funktioniert es

Ist bereits ein Account vorhanden, steht der Aktivierung der Zusatzfunktion nichts mehr im Weg. Für die Einrichtung gibt es zwei Optionen. Bevorzugte Quellen lassen sich zum einen direkt über Google Preferences Source festlegen.

Laufend aktuell: Durch die neue Funktion sind Leserinnen und Leser jetzt auch auf Google stets auf dem neuesten Stand. Screenshot: Google.com

Alternativ können Leserinnen und Leser die «Südostschweiz» auch direkt während der Google-Suche als gewünschte Quelle festlegen. Dafür genügt es, ein Schlagwort – etwa «Verkehr» – in das Suchfeld einzugeben. Anschliessend kann rechts neben den Schlagzeilen auf das Plus-Symbol geklickt und die «Südostschweiz» als Quellenfavorit ausgewählt werden.

Immer auf dem neuesten Stand: Der Kasten mit den Schlagzeilen zeigt die aktuellsten Artikel zu einem bestimmten Thema an. Screenshot: Google.com

Deshalb kann es nützlich sein

«Brauche ich das wirklich?» – eine berechtigte Frage, die jede Leserin und jeder Leser für sich selbst beantworten muss. Die neue Funktion bringt jedoch einige Vorteile mit sich: Lange Suchaktionen können entfallen, während Google die Schlagzeilen der «Südostschweiz» laufend aktualisiert und bevorzugt anzeigt. So gehen relevante und spannende Themen im Google-Dschungel künftig weniger schnell verloren.