Müde, antriebslos und wetterfühlig: Der Frühjahrsblues schlägt zu

«50 Prozent der Bevölkerung leidet an der Frühjahrsmüdigkeit», so Venetz. Doch jeder Körper passe sich früher oder später an – auch an die Zeitumstellung. Die Müdigkeit gehe von selbst wieder vorbei. Dauere sie allerdings mehrere Wochen oder gar Monate, sollte bei einer Fachperson Rat gesucht werden. Dem Körper können wir hierbei etwas auf die Sprünge helfen, wie der Apotheker sagt: «Bewegung ist das A und O. Auch bei schlechtem Wetter reicht oftmals bereits ein Spaziergang an der frischen Luft. Freizeit im Wald oder ein Sonnenbad können den Kreislauf ankurbeln und unsere Müdigkeit reduzieren.»

Ebenfalls förderlich seien Kneipp-Bäder, heiss-kalte Wechselduschen oder Saunagänge. Das vegetative Nervensystem spielt in diesem Wetter-Anpassungsprozess eine wichtige Rolle. «Es reguliert die Temperaturen im Körper», sagt der Apotheker. Ältere Menschen hätten mit den Wetterumschwüngen meist mehr Mühe, da dann das Nervensystem nicht mehr so flexibel arbeite. Aber nicht alle Senioren haben automatisch Mühe mit der Zeitumstellung.