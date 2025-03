Flugzeugabsturz in La Punt in Kürze: Was wir wissen und was nicht

Ein Tag nach dem tödlichen Flugzeugunglück in La Punt wissen wir teilweise, was passiert ist. Vieles ist allerdings auch noch nicht bekannt. Wir fassen die Fakten zusammen.

Nicole Nett

Graubünden

Die Löscharbeiten am Absturzort: Die Feuerwehr Plaiv stand zusammen mit der Rettung Oberengadin, der Rega, dem Amt für Natur und Umwelt und der Kantonspolizei Graubünden im Einsatz. Bild Kantonspolizei Graubünden