Auf den Videos des Wildhüters, die vom April stammen, ist ein Fischotterweibchen mit zwei Jungen zu sehen. Bislang wurde in Graubünden bereits neun Mal Nachwuchs bei Fischottern nachgewiesen. Der Fischotter hat sich im Kanton mittlerweile im Churer Rheintal, in der Surselva, im Oberengadin und im Unterengadin etabliert. Belegt ist zudem die Anwesenheit von Fischottern im Domleschg und im Prättigau. Video: Amt für Fischerei Graubünden / Schnitt: Nicole Nett

Graubünden

«Jöö»-Moment: Fischotter im Unterengadin haben erstmals Junge

Videos des kantonalen Wildhüters beweisen es: Im Unterengadin gibt es zum ersten Mal Fischotternachwuchs. Hier das süsse Video des Nachwuchses.