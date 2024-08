Risiko für Abbrüche von Felsmassen ist gestiegen: Wie sicher ist Brienz/Brinzauls?

Bei dem Informationsanlass in Tiefencastel waren sowohl Experten als auch Gemeindevertretende zugegen. Stefan Schneider, Geologe und Leiter des Frühwarndienstes in Brienz, erklärte, dass die Rutschgeschwindigkeiten in einem Teil des Absturzhanges in den letzten Monaten unerwartet angestiegen seien und zeitweilig Rekordwerte erreicht hätten. Dennoch könne der Frühwarndienst «mit sehr grosser Sicherheit ausschliessen», dass das Dorf gefährdet werde, schreibt Keystone SDA weiter.