Touristin aus Klosters in Algerien brutal ermordet

Ein Mann mit einer Stichwaffe griff die Touristin beim Nachtessen in Djanet auf der Terrasse eines Cafés ohne Vorwarnung an und tötete sie. Wie die französische Zeitung «Libération» schreibt, wurde die Frau nach dem Angriff sofort ins Djanet-Krankenhaus gebracht. Dort kam jede Hilfe zu spät. Die Ärtze konnten sie nicht retten. Zwei Verdächtige, die angeblich aus dem Norden Algeriens stammen und in Tuareg-Kleidung gekleidet waren, wurden festgenommen. Wie 20 Minuten berichtet, ist noch unklar, ob es sich um einen gezielten Anschlag oder eine spontane Tat handelt.

Grosse Trauer bei Nachbaren aus Klosters

Mit dem gewaltsamen Tod der 57-Jährigen ist der islamistische Terror in Klosters plötzlich ganz nah. 20 Minuten hat mit der 68-jährigen Eva Meier gesprochen, einer Nachbarin der ermordeten Touristin. Sie zeigt sich schockiert: «Sonst sehen wir so etwas nur im Fernsehen, aber jetzt trifft es plötzlich die eigene Nachbarin». Der Ehemann der Verstorbenen habe offen kommuniziert, so Mayer: «Er hat sich die Mühe genommen, uns Nachbaren persönlich über die Ereignisse zu informieren», sagt Mayer. Der Sarg wurde in Klosters zudem aufgebahrt, sodass ihre Freunde und Bekannten Abschied nehmen konnten, berichtet 20 Minuten. Die Getötete war im Turnverein, in einer Line-Dance-Gruppe und auch sonst gut vernetzt im Dorf.

Tochter musste die Tat mitansehen

Wie 20 Minuten schreibt, beschäftigt zudem alle im Dorf, dass die Tochter die Tat mit ansehen musste. «Wie kann man so was je verarbeiten?», fragt sich Mayer. Sie bleibe einfach nur fassungslos zurück. «Und mein Mann hat gesagt, er wolle nie mehr in die Ferien gehen.»

Hansueli Roth, Gemeindepräsident von Klosters bestätigt, dass die Frau aus Klosters kam. Er sagt gegenüber 20 Minuten: «Es ist grauenhaft! Es ist ein Schock für alle und sehr, sehr schrecklich für jene, die ihr nahestanden.» Wenn man in ein solches Land reise, sei so etwas heutzutage leider möglich.

EDA rät von Reisen nach Algerien ab

Wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA schreibt, gilt die Oasenstadt Djanet, die 2300 Kilometer südlich der Hauptstadt Algier liegt, gilt laut algerischen Medien als ein touristisches Juwel.

Das EDA rät in seinen Reisehinweisen von Reisen in einzelne Landesteile von Algerien ab. Der persönlichen Sicherheit sei «grosse Aufmerksamkeit zu schenken». Das Entführungsrisiko wird in einzelnen Gebieten des Landes zudem als hoch eingeschätzt. (red)