Wakkerpreis geht an Poschiavo: Was macht die Gemeinde so speziell?

Poschiavo hat den Wakkerpreis 2025 vom Schweizer Heimatschutz verliehen bekommen. Es gibt viele Gründe, warum die Wahl auf die Gemeinde ganz im Süden Graubündens fiel.

Marius Kretschmer

Graubünden

Kirche und Palazzi rund um die Piazza Comunale: Der historische Ortskern von Poschiavo ist gut erhalten. Bild Marius Kretschmer