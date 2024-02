Zwei Bündner Sirenen blieben stumm

Ab 13.30 Uhr am heutigen Mittwoch heulten in der ganzen Schweiz die Sirenen. Alleine in Graubünden wurden testmässig 338 Sirenen ausgelöst. Jürg Mayer, Leiter Zivilschutz Bauten beim Amt für Militär und Zivilschutz, zieht ein positives Fazit der Sirenentests: «Sie sind sehr gut ausgefallen – beim Allgemeinen Alarm und beim Wasseralarm.»